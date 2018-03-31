Ещё
Началась тестовая разработка месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началась тестовая разработка месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Джимсар /СУАР/, 30 марта /Синьхуа/ — Нефтедобывающее предприятие «Чжуньдун» компании Xinjiang Oilfield на днях приступило к широкомасштабной тестовой разработке месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/.
Разведанные запасы месторождения достигают 1,2 млрд тонн.
Уезд Джимсар /СУАР/, 30 марта /Синьхуа/ — Нефтедобывающее предприятие «Чжуньдун» компании Xinjiang Oilfield на днях приступило к широкомасштабной тестовой разработке месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/.
Разведанные запасы месторождения достигают 1,2 млрд тонн.
Уезд Джимсар /СУАР/, 30 марта /Синьхуа/ — Нефтедобывающее предприятие «Чжуньдун» компании Xinjiang Oilfield на днях приступило к широкомасштабной тестовой разработке месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/.
Разведанные запасы месторождения достигают 1,2 млрд тонн.
Уезд Джимсар /СУАР/, 30 марта /Синьхуа/ — Нефтедобывающее предприятие «Чжуньдун» компании Xinjiang Oilfield на днях приступило к широкомасштабной тестовой разработке месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/.
Разведанные запасы месторождения достигают 1,2 млрд тонн.
Уезд Джимсар /СУАР/, 30 марта /Синьхуа/ — Нефтедобывающее предприятие «Чжуньдун» компании Xinjiang Oilfield на днях приступило к широкомасштабной тестовой разработке месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/.
Разведанные запасы месторождения достигают 1,2 млрд тонн.
Уезд Джимсар /СУАР/, 30 марта /Синьхуа/ — Нефтедобывающее предприятие «Чжуньдун» компании Xinjiang Oilfield на днях приступило к широкомасштабной тестовой разработке месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/.
Разведанные запасы месторождения достигают 1,2 млрд тонн.
ИА Синьхуа: последние новости
В Киеве для китайских компаний провели презентацию сервиса электронных закупок Китай создает государственный фонд для предоставления финансовых гарантий Южнокорейский Фонд EDCF выделит Узбекистану кредит в 500 млн долларов для развития информационных технологий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово118
РФ получила неожиданную поддержку647
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал55
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»458
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии70
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
04:07
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение