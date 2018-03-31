Началась тестовая разработка месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар

Уезд Джимсар /СУАР/, 30 марта / Синьхуа / — Нефтедобывающее предприятие «Чжуньдун» компании Xinjiang Oilfield на днях приступило к широкомасштабной тестовой разработке месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай /.

Разведанные запасы месторождения достигают 1,2 млрд тонн.

Уезд Джимсар /СУАР/, 30 марта /Синьхуа/ — Нефтедобывающее предприятие «Чжуньдун» компании Xinjiang Oilfield на днях приступило к широкомасштабной тестовой разработке месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/.

Разведанные запасы месторождения достигают 1,2 млрд тонн.

Уезд Джимсар /СУАР/, 30 марта /Синьхуа/ — Нефтедобывающее предприятие «Чжуньдун» компании Xinjiang Oilfield на днях приступило к широкомасштабной тестовой разработке месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/.

Разведанные запасы месторождения достигают 1,2 млрд тонн.

Уезд Джимсар /СУАР/, 30 марта /Синьхуа/ — Нефтедобывающее предприятие «Чжуньдун» компании Xinjiang Oilfield на днях приступило к широкомасштабной тестовой разработке месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/.

Разведанные запасы месторождения достигают 1,2 млрд тонн.

Уезд Джимсар /СУАР/, 30 марта /Синьхуа/ — Нефтедобывающее предприятие «Чжуньдун» компании Xinjiang Oilfield на днях приступило к широкомасштабной тестовой разработке месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/.

Разведанные запасы месторождения достигают 1,2 млрд тонн.

Уезд Джимсар /СУАР/, 30 марта /Синьхуа/ — Нефтедобывающее предприятие «Чжуньдун» компании Xinjiang Oilfield на днях приступило к широкомасштабной тестовой разработке месторождения нефти плотных коллекторов в уезде Джимсар Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/.

Разведанные запасы месторождения достигают 1,2 млрд тонн.