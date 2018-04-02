Первый беспилотник «Почты России» упал вскоре после запуска

"Аппарат запустили по плану, он «встал», а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента", — сказала собеседница агентства.

Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова