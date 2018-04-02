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Первый беспилотник «Почты России» упал вскоре после запуска
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Первый беспилотник «Почты России» упал вскоре после запуска 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 2 апр — РИА Новости. Первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей — вскоре после взлета аппарат "Почты России" упал на землю, сообщила РИА Новости в понедельник представитель правительства Бурятии.
"Аппарат запустили по плану, он «встал», а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента", — сказала собеседница агентства.
Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова.
Для запуска БПЛА отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай, это за 35 километров от столицы Улан-Удэ.
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