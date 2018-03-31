Холдинг лидера «Партии мира» Новинского удвоил убытки

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию компании о проведении годового собрания акционеров.

Согласно информации компании, ее непокрытый убыток к концу прошлого года составил 270,732 млн гривен.

За год холдинг нарастил текущие обязательства в 2,3 раза — до 279,323 млн гривен, при этом долгосрочные обязательства отсутствуют. Компания увеличила дебиторскую задолженность в 4 раза — до 105,654 млн гривен.

Активы «Смарт-холдинга» в 2017 году возросли в 3,7 раза — до 118,227 млн гривен, при этом основные средства снизились на 16,1% — до 1,917 млн гривен.

Уставный капитал компании составил 100,469 млн гривен.

Komisiano Investments Ltd. ( Кипр ), основанная бизнесменом Вадимом Новинским в 2012 году, сконцентрировала 75,0957% акций ЧАО «Смарт-холдинг». Еще 24,9% акций компании принадлежат Lovita Investments Ltd. (Кипр).

Согласно сообщению, обнародованному на сайте Лондонской фондовой биржи в конце 2010 года, собственником Smart Holding Group на тот момент являлась компания Energees Investments бизнесменов Новинского и Андрея Клямко.

«Смарт-холдинг» владеет 23,76% горно-металлургической группы «Метинвест», 95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-финансовой компании ООО «Сантис». «Смарт» также владеет крупными активами в топливно-энергетической отрасли, девелопменте и агросекторе.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является народный депутат Вадим Новинский. 30 марта он объявил о создании «Партии мира».