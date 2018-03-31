Холдинг лидера «Партии мира» Новинского удвоил убытки 

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию компании о проведении годового собрания акционеров.
Согласно информации компании, ее непокрытый убыток к концу прошлого года составил 270,732 млн гривен.
За год холдинг нарастил текущие обязательства в 2,3 раза — до 279,323 млн гривен, при этом долгосрочные обязательства отсутствуют. Компания увеличила дебиторскую задолженность в 4 раза — до 105,654 млн гривен.
Активы «Смарт-холдинга» в 2017 году возросли в 3,7 раза — до 118,227 млн гривен, при этом основные средства снизились на 16,1% — до 1,917 млн гривен.
Уставный капитал компании составил 100,469 млн гривен.
Komisiano Investments Ltd. (Кипр), основанная бизнесменом Вадимом Новинским в 2012 году, сконцентрировала 75,0957% акций ЧАО «Смарт-холдинг». Еще 24,9% акций компании принадлежат Lovita Investments Ltd. (Кипр).
Согласно сообщению, обнародованному на сайте Лондонской фондовой биржи в конце 2010 года, собственником Smart Holding Group на тот момент являлась компания Energees Investments бизнесменов Новинского и Андрея Клямко.
«Смарт-холдинг» владеет 23,76% горно-металлургической группы «Метинвест», 95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-финансовой компании ООО «Сантис». «Смарт» также владеет крупными активами в топливно-энергетической отрасли, девелопменте и агросекторе.
Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является народный депутат Вадим Новинский. 30 марта он объявил о создании «Партии мира».
«Наши политики слишком много говорят о мире, но слишком мало делают для того, чтобы он восторжествовал на нашей земле. Но есть немало и тех, кто считает: мир наступает тогда, когда каждый солдат — с одной и с другой стороны — переступает через свою боль и заявляет готовность протянуть руку своему бывшему врагу. Во имя будущего. Когда все стороны начинают думать не о мести, а о том, что объединяет. Именно ради такого устойчивого мира в Украине мы с единомышленниками инициируем общественное движение «Партия мира»», — заявил Владимир Новинский.