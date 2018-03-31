Долг украинцев за коммуналку резко вырос всего за месяц

Об этом сообщила в пятницу Государственная службы статистики.

«На конец февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 миллиарда гривен (около 618 миллионов долларов), за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 миллиарда гривен (около 542,4 миллиона долларов)», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, долг за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2018 года увеличился до 3,8 миллиарда гривен (около 143,4 миллиарда долларов).

«В феврале 2018 года населением страны оплачено за жилищно-коммунальные услуги 10,3 миллиарда гривен (около 388 миллионов долларов), что составляет чуть более 75% начисленных за этот период сумм. За поставки электроэнергии 3 миллиарда гривен (около 113 миллионов долларов)», — добавили в пресс-службе ведомства.