В Киеве для китайских компаний провели презентацию сервиса электронных закупок

Киев, 31 марта / Синьхуа / — В пятницу в Киеве китайскому бизнесу презентовали сервис государственных и коммерческих электронных закупок Newtend. Он является одной из площадок системы госзакупок ProZorro, официально запущенной в Украине в 2016 году для проведения прозрачных и открытых тендеров.

В мероприятии, организованном Украинской ассоциацией Шелкового пути Silk Link, приняли участие представители порядка 40 государственных и частных компаний из КНР

Выступая на презентации, директор Silk Link и секретарь депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Китаем Ирина Никорак отметила, что ассоциация решила поближе познакомить китайский бизнес с Newtend на фоне растущего интереса КНР к украинскому рынку. "/К настоящему моменту/ уже около 15 китайских компаний выиграли в Украине тендеры по инфраструктурным проектам", — сообщила она.

Глава проектного офиса Silk Link Тарас Голуб заявил, что сервис Newtend будет полезен китайским компаниям, занимающимся различными видами деятельности. «Мы в сегодняшней презентации видим три практических направления для работы китайских компаний: первое из них — это работа компаний, заинтересованных в покупке товаров в Украине», — пояснил он. Кроме того, по словам Т. Голуба, Newtend может помочь предприятиям, намеревающимся участвовать в украинских тендерах, а также компаниям, которые уже одержали победу на открытых аукционах и теперь ищут местных подрядчиков или поставщиков определенных товаров и услуг.

В настоящий момент Newtend служит площадкой для проведения 50 тыс. активных торгов по проектам ожидаемой стоимостью 870 млрд гривен /33,1 млрд долларов США/. —0—