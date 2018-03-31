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Китай создает государственный фонд для предоставления финансовых гарантий
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Китай создает государственный фонд для предоставления финансовых гарантий 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — Помощник министра финансов КНР Сюй Хунцай на состоявшемся сегодня очередном пресс-брифинге Госсовета КНР по политическим вопросам заявил, что государственный фонд для предоставления финансовых гарантий, который был инициирован центральными финансовыми органами КНР и создан совместно заинтересованными финансовыми структурами, будет направлять свои силы на разрешение финансовых проблем микропредприятий и проблем в сфере сельского хозяйства, села и крестьянснва.
Ожидается, что в ближайшие 3 года общий объем соответствующих обеспеченных займов составит 500 млрд юаней.
По словам Сюй Хунцая, на первом этапе фонд привлечет не менее 60 млрд юаней. Фонд не имеет цели в виде извлечения прибыли и будет функционировать на принципах маркетизации.
Как стало известно, создание фонда направлено на обеспечение здоровой системы финансовых гарантий в Китае, поддержание развития данной сферы и понижение себестоимости финансовых гарантий. Одновременно структура будет способствовать усилению формирования системы общественной добросовестности. —0—
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