Ассоциация «Россия» предлагает всем банковским сообществам объединиться

Совет ассоциации банков «Россия» предлагает членам других банковских ассоциаций рассмотреть вопрос об объединении в одну структуру, говорится в заявлении совета. Интересы банков представляют различные профессиональные объединения, членами которых зачастую являются одни и те же организации, говорится там. Их деятельность не скоординирована, что снижает ее эффективность. «Решение данной задачи члены ассоциации „Россия“ видят в объединении профессиональных организаций, представляющих интересы банков, в единую структуру», — сказано в сообщении.

Крупнейшие банковские ассоциации — сама «Россия» и Ассоциация российских банков (АРБ). Кроме них есть ряд «тематических» объединений: ассоциация «Финтех», Национальный совет финансового рынка и т. д.

Смена лидера

После выхода из АРБ крупнейших банков обсуждался вопрос об объединении ассоциаций, однако это ни к чему не привело. За прошедший год «Россия» расширила состав участников, подняла в несколько раз членские взносы (о чем в начале февраля на встрече с банками упомянула председатель ЦБ Эльвира Набиуллина под аплодисменты зала: она просила обратить внимание на доступность тарифов для небольших игроков), создала несколько новых комитетов и провела перестановки в руководстве.

До объединения далеко

В АРБ вопрос слияния с ассоциацией «Россия» не обсуждался, сказал «Ведомостям» президент ассоциации Гарегин Тосунян . Он отметил, что представители ассоциации банков «Россия» уже не первый раз поднимают эту тему, что «уже немножечко набило оскомину». Когда от «России» поступят серьезные предложения, то АРБ готова рассмотреть этот вопрос, но пока ничего содержательного в АРБ, кроме общих пожеланий, со стороны «России» не видели, сказал Тосунян. В беседе с «Интерфаксом» Тосунян добавил, что на ежегодном съезде АРБ 3 апреля этот вопрос обсуждаться не будет.

Представитель ассоциации «Финтех» от комментариев отказался.

Предложение ассоциации банков «Россия» обращено ко всем отраслевым банковским ассоциациям, в том числе региональным, сказал «Ведомостям» Лунтовский. Никаких предварительных обсуждений на тему объединения с представителями других ассоциаций еще не проходило, это пока что решение, поддержанное советом ассоциации, добавил он. «И это, кстати, инициатива в большей степени тех банков, которые сейчас входят в несколько ассоциаций», — говорит он, утверждая, что только один банк из числа совета «России» проголосовал против объединения с другими ассоциациями. В совет входят представители 37 банков.