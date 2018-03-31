Как выбрать дивидендные акции и не разочароваться 

Покупка дивидендных акций в последние годы остается одной из самых востребованных инвестиционных идей. Но не все компании щедры к инвесторам. Чтобы получать стабильный дивидендный доход, надо соблюдать несколько простых правил при подборе акций.
Один из базовых постулатов инвестиций — «доходность в прошлом не гарантирует ее в будущем» — касается в том числе дивидендов, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. «Не всегда имеет смысл покупать акции компании, которая может заплатить высокие, но разовые дивиденды, а в дальнейшем из-за ухудшения финансовых показателей не сможет поддерживать их уровень», — полагает он.
Составлять дивидендный портфель лучше из акций тех компаний, которые способны формировать стабильно высокие денежные потоки и готовы делиться ими с акционерами, отмечает Тремасов: «И хорошо бы еще, чтобы эти компании имели низкий долг».
Выбирая объект для вложений средств, инвестор не должен опираться исключительно на советы пусть и профессиональных консультантов. Необходимо самостоятельно изучать финансовую отчетность компаний. Она поможет спрогнозировать и дивиденды.
Показатель «свободный денежный поток» и долговая нагрузка компании, которые есть в отчетности, важны для расчета будущих дивидендов, указывает гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев. В основном же при выборе дивидендных акций он советует обращать внимание на чистую прибыль компании: «Как правило, чем выше прибыль, тем больше перепадает акционерам».
Среди главных рисков инвестирования в дивидендные акции — то, что компания может не выполнить данные раньше обещания по выплатам инвесторам, предупреждает старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко: «Например, у нее могут непредвиденно возрасти капитальные расходы или прибыль окажется существенно ниже ожиданий. Это не даст возможности выплатить ту сумму, на которую надеялись акционеры». Из-за резкого увеличения капитальных расходов отказался выплачивать дивиденды за 2017 г. «Мегафон», приводит пример управляющий.
Есть компании, чей финансовый результат может непредсказуемо колебаться — в таком случае предсказать будущие дивиденды становится очень сложно. «Например, дивидендная доходность »Сургутнефтегаза» сильно зависит от стоимости рубля из-за значительных валютных резервов, которые переоцениваются по текущему курсу. Потому акции компании не всегда привлекательны: сильное укрепление рубля уменьшает прибыль и дивиденды», — отмечает Постоленко.
«Прежде чем принимать решение об инвестировании в те или иные дивидендные акции, я бы советовал посмотреть на акционерную структуру и доли мажоритарных акционеров компании, а также учесть их отношения между собой, наличие или отсутствие корпоративного конфликта и есть ли у них так называемое «акционерное соглашение» и согласованная дивидендная политика», — продолжает Лосев. В ГМК «Норильский никель» мажоритарии — «Интеррос» и UC Rusal — до недавнего времени были заинтересованы как можно больше прибыли направлять на дивиденды, но в 2018 г. их интересы стали расходиться, напоминает он: «Интеррос» намерен увеличить инвестиции в новые проекты и увязать размер дивидендных выплат с величиной долговой нагрузки, но это значительно снизит дивидендную доходность на горизонте ближайших трех лет».
А, например, госкомпании, как правило, высоких дивидендов по своим акциям не платят, несмотря на давление со стороны Минфина, хотя постепенно и среди них начинает расти дивидендная доходность, добавляет Лосев.