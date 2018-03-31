Как выбрать дивидендные акции и не разочароваться

Покупка дивидендных акций в последние годы остается одной из самых востребованных инвестиционных идей. Но не все компании щедры к инвесторам. Чтобы получать стабильный дивидендный доход, надо соблюдать несколько простых правил при подборе акций.

Один из базовых постулатов инвестиций — «доходность в прошлом не гарантирует ее в будущем» — касается в том числе дивидендов, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов . «Не всегда имеет смысл покупать акции компании, которая может заплатить высокие, но разовые дивиденды, а в дальнейшем из-за ухудшения финансовых показателей не сможет поддерживать их уровень», — полагает он.

Составлять дивидендный портфель лучше из акций тех компаний, которые способны формировать стабильно высокие денежные потоки и готовы делиться ими с акционерами, отмечает Тремасов: «И хорошо бы еще, чтобы эти компании имели низкий долг».

Выбирая объект для вложений средств, инвестор не должен опираться исключительно на советы пусть и профессиональных консультантов. Необходимо самостоятельно изучать финансовую отчетность компаний. Она поможет спрогнозировать и дивиденды.

Показатель «свободный денежный поток» и долговая нагрузка компании, которые есть в отчетности, важны для расчета будущих дивидендов, указывает гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев . В основном же при выборе дивидендных акций он советует обращать внимание на чистую прибыль компании: «Как правило, чем выше прибыль, тем больше перепадает акционерам».

Среди главных рисков инвестирования в дивидендные акции — то, что компания может не выполнить данные раньше обещания по выплатам инвесторам, предупреждает старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко : «Например, у нее могут непредвиденно возрасти капитальные расходы или прибыль окажется существенно ниже ожиданий. Это не даст возможности выплатить ту сумму, на которую надеялись акционеры». Из-за резкого увеличения капитальных расходов отказался выплачивать дивиденды за 2017 г. «Мегафон» , приводит пример управляющий.

Есть компании, чей финансовый результат может непредсказуемо колебаться — в таком случае предсказать будущие дивиденды становится очень сложно. «Например, дивидендная доходность »Сургутнефтегаза» сильно зависит от стоимости рубля из-за значительных валютных резервов, которые переоцениваются по текущему курсу. Потому акции компании не всегда привлекательны: сильное укрепление рубля уменьшает прибыль и дивиденды», — отмечает Постоленко.

«Прежде чем принимать решение об инвестировании в те или иные дивидендные акции, я бы советовал посмотреть на акционерную структуру и доли мажоритарных акционеров компании, а также учесть их отношения между собой, наличие или отсутствие корпоративного конфликта и есть ли у них так называемое «акционерное соглашение» и согласованная дивидендная политика», — продолжает Лосев. В ГМК «Норильский никель» мажоритарии — «Интеррос» и UC Rusal — до недавнего времени были заинтересованы как можно больше прибыли направлять на дивиденды, но в 2018 г. их интересы стали расходиться, напоминает он: «Интеррос» намерен увеличить инвестиции в новые проекты и увязать размер дивидендных выплат с величиной долговой нагрузки, но это значительно снизит дивидендную доходность на горизонте ближайших трех лет».