«Moody’s» уменьшило прогноз по рейтингам «Coca‐Cola» до негативного

Агентство сообщило об этом в пятницу, 30 марта.

В сообщении говорится, что долгосрочный рейтинг компании «Coca-Cola» , подтвержденный на уровне Aa3, в то время как краткосрочный — Prime-1. Также уточняется, что оба прогноза изменились на отрицательный.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль компании «Coca-Cola» по итогам предыдущего года существенно сократилась.

Чистая прибыль компании составила 1,248 миллиарда долларов. Выручка организации снизилась на 15%, и составила 35,41 миллиарда долларов.

В начале марта стало известно о том, что впервые за 125 лет своего существования американская компания Coca‐Cola планирует выпустить алкогольный напиток.