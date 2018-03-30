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«Moody’s» уменьшило прогноз по рейтингам «Coca‐Cola» до негативного
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«Moody’s» уменьшило прогноз по рейтингам «Coca‐Cola» до негативного 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Агентство сообщило об этом в пятницу, 30 марта.
В сообщении говорится, что долгосрочный рейтинг компании «Coca-Cola», подтвержденный на уровне Aa3, в то время как краткосрочный — Prime-1. Также уточняется, что оба прогноза изменились на отрицательный.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль компании «Coca-Cola» по итогам предыдущего года существенно сократилась.
Чистая прибыль компании составила 1,248 миллиарда долларов. Выручка организации снизилась на 15%, и составила 35,41 миллиарда долларов.
В начале марта стало известно о том, что впервые за 125 лет своего существования американская компания Coca‐Cola планирует выпустить алкогольный напиток.
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