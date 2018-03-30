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«Газпром» решил засекретить участников своих закупок
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«Газпром» решил засекретить участников своих закупок 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Новая редакция положения «Газпрома» о закупках товаров, работ и услуг позволяет компании не раскрывать участников и победителей конкурсных процедур. Это следует из документа, опубликованного на сайте «Газпрома».
Изменения в старое положение от 2012 года были внесены советом директоров и вступили в силу 20 марта. Согласно новому документу, организатор закупки присваивает участнику идентификационный номер, который в дальнейшем и используется в информации о закупке — без указания наименования для юрлиц, фамилии для физлиц и адреса места нахождения участников конкурсного отбора.
В декабре 2017 года Государственная Дума приняла закон о регламентации раскрытия информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц. Он позволяет компаниям ограничивать доступ к информации об участниках конкурсов на выполнение работа, поставку товаров или услуг. Как сказано в пояснительной записке к закону, он «разработан в целях защиты конституционного строя, прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности Российской Федерации».
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