Группа «Сумма» опровергла обыск в компании

Группа «Сумма» опровергла информацию в СМИ об обыске в компании

Группа "Сумма" опровергает информацию в СМИ об обыске в компании, сообщил в пятницу РИА Новости представитель группы. Ранее в пятницу ряд СМИ, в том числе "Новые Известия" , сообщил, что в офисы компаний, которыми владеет группа "Сумма", пришли сотрудники силовых структур с обысками. "Информация об обысках не соответствует действительности. Зиявудин Магомедов (основной владелец "Суммы") "общался со следственными органами, но это был не допрос", — сказал представитель группы. При этом он не уточнил, на какую тему был разговор.