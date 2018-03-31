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Группа «Сумма» опровергла обыск в компании
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Группа «Сумма» опровергла информацию в СМИ об обыске в компании 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Группа "Сумма" опровергает информацию в СМИ об обыске в компании, сообщил в пятницу РИА Новости представитель группы.
Ранее в пятницу ряд СМИ, в том числе "Новые Известия", сообщил, что в офисы компаний, которыми владеет группа "Сумма", пришли сотрудники силовых структур с обысками.
"Информация об обысках не соответствует действительности. Зиявудин Магомедов (основной владелец "Суммы") "общался со следственными органами, но это был не допрос", — сказал представитель группы.
При этом он не уточнил, на какую тему был разговор.
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