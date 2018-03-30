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«Башнефть» поставит «Роснефти» в 2018 году 7,7 млн тонн нефти на 114,4 млрд рублей
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«Башнефть» поставит «Роснефти» в 2018 году 7,7 млн тонн нефти на 114,4 млрд рублей 

Rambler News Service 32 минуты назад
«Поставка нефти до 7,7 млн тонн. Поставка нефти в 2018 году; поставщик — АНК „Башнефть“, покупатель — НК „Роснефть“. Размер сделки в денежном выражении до 114 433 473 000,00 рубоей (с учетом НДС)», — отмечает компани
Сделка была заключена 30 марта 2018 года.
12 октября 2016 года «Роснефть» завершила сделку по приобретению 50,08% «Башнефти», ранее находившихся в собственности Росимущества. Компания заплатила за этот пакет 329,69 млрд рублей.
В настоящее время «Роснефти» принадлежит 102 432 459 обыкновенных акций «Башнефти», что составляет порядка 69,3% голосующих акций.
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