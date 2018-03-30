«Сафмар» опроверг сообщения о продаже акций страховой компании ВСК

Группа «Сафмар» не планирует выходить из капитала страховой компании ВСК . Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Сафмар финансовые инвестиции» и представитель самой ВСК.

Группа через «Сафмар финансовые инвестиции» владеет 49% ВСК. В пятницу «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Сафмар» предложил страховщику вернуть его пакет акций (был куплен в середине 2016 г.) и получить за него денежные средства. Группа вынуждена продать акции, чтобы вернуть Центробанку часть средств, потраченных регулятором на санацию Бинбанка , сказал источник агентства. По его словам, контроль в бизнесе ВСК после сделки с «Сафмаром» остается у Сергея Цикалюка . Сергей Цикалюк сейчас является основным владельцем ВСК и одновременно председателем совета директоров.

Представитель «Сафмар финансовые инвестиции» вложения в ВСК считает стратегической инвестицией и оценивает ее как очень успешную. «Бизнес-модель холдинга — объединение и синергия диверсифицированных небанковских финансовых активов», — подчеркивает он, отмечая, что ВСК является одним из самых эффективных страховщиков в России , который в прошлом году получил рекордную прибыль.

Чистая прибыль группы ВСК в 2017 г. выросла в 1,4 раза до 6,6 млрд руб., следует из сообщения страховщика. «Видно, что есть все возможности для развития этого успеха», — добавляет представитель группы.

В сентябре 2017 г. ЦБ объявил о санации Бинбанка, вместе с ним в Фонд консолидации банковского сектора были переданы Рост-банк , «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк . При этом пенсионный, страховой бизнес и иные финансовые активы группы «Сафмар» под санацию не попали. «Их связь с банками группы „Бин“ не столь большая», — говорил тогда зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по «Интерфаксу»).

В марте 2018 г. ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд руб. и стал его новым собственником.