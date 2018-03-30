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Выручка «Транснефти» от прокачки нефти в Китай в 2017 году выросла на 10,6% — до 141,2 млрд руб.
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Выручка «Транснефти» от прокачки нефти в Китай в 2017 году выросла на 10,6% — до 141,2 млрд руб. 

Rambler News Service 1 час назад
Выручка «Транснефти» от транспортировки нефти в Китай увеличилась в 2017 году на 10,6% по сравнению с показателем предшествующего года и составила 141,156 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.
«Себестоимость реализации нефти на экспорт за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, составила 141,156 млрд рублей и включает себестоимость реализации нефти, приобретаемой у НК «Роснефть», в сумме 110,763 млрд рублей и вывозные таможенные пошлины на сырую нефть в сумме 30,393 млрд рублей», — говорится в отчетности.
Приобретение соответствующих объемов нефти осуществляется у «Роснефти» в соответствии с контрактом, заключенным в апреле 2009 года.
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