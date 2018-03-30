Выручка «Транснефти» от прокачки нефти в Китай в 2017 году выросла на 10,6% — до 141,2 млрд руб.

Выручка «Транснефти» от транспортировки нефти в Китай увеличилась в 2017 году на 10,6% по сравнению с показателем предшествующего года и составила 141,156 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО. «Себестоимость реализации нефти на экспорт за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, составила 141,156 млрд рублей и включает себестоимость реализации нефти, приобретаемой у НК «Роснефть» , в сумме 110,763 млрд рублей и вывозные таможенные пошлины на сырую нефть в сумме 30,393 млрд рублей», — говорится в отчетности. Приобретение соответствующих объемов нефти осуществляется у «Роснефти» в соответствии с контрактом, заключенным в апреле 2009 года.