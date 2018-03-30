Moody's понизило прогноз по рейтингам Coca-Cola до негативного

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг Coca-Cola Company на уровне «Aa3», краткосрочный — на уровне «Prime-1», говорится в сообщении агентства. При этом прогноз по рейтингам изменен со стабильного на негативный. В сообщении говорится, что решение принималось на основе финансовых результатов Coca-Cola за 2017 г.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Coca-Cola в 2017 г. снизилась на 80% до $1,25 млрд, выручка упала на 15% до $35,4 млрд При этом в IV квартале 2017 г. компания получила чистый убыток в размере $2,75 млн против прибыли годом ранее.

На чистую прибыль компании повлияли продолжающиеся перемены в структуре бизнеса, говорилось в сообщении Coca-Cola. Тем не менее компания показала рост других операционных показателей, отмечалось в нем.