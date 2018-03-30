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«Русснефть» может направить на выплату дивидендов за 2017 год по «префам» 2,3 млрд рублей
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«Русснефть» может направить на выплату дивидендов за 2017 год по «префам» 2,3 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
«Русснефть» может направить на выплату дивидендов за 2017 год по превелигированным акциям 2,304 млрд рублей, говорится в материалах компании.
«Сумма дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям за отчетный период приведена в предварительной оценке, так как на дату отчетности решение о выплате дивидендов общим собранием акционеров не принято», — поясняет «Русснефть».
По итогам 2016 года акционеры «Русснефти» [приняли] (https://rns.online/energy/Russneft-napravit-na-dividendi-po-privilegirovannim-aktsiyam-za-2016-god-40-mln—2017-06-27/) решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2016 год в размере $0,40803 на одну акцию, на общую сумму $40 млн (2,426 млрд рублей).
При этом основной акционер компании Михаил Гуцериев [заявлял] (https://rns.online/energy/Russneft-planiruet-viplatit-dividendi-po-obiknovennim-aktsiyam-v-sleduyuschem-godu—2017-06-27/), что «Русснефть» планирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2017 года.
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