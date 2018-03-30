В Тюмени раскрыт сговор при поставке термостабилизаторов грунта для прокладки нефтепроводов 

Федеральная антимонопольная служба раскрыла в Тюмени сговор во время торгов на поставку термостабилизаторов грунта для прокладки нефтепроводов в ЯНАО между компаниями «Фундаментстройаркос» и «Конар», сообщает URA.RU.
Жертвой сговора стала «Транснефть», потерявшая из-за этого около 3 млрд руб.
«Фундаментстройаркос» и «Конар» решили договориться во время торгов. Одна из компаний выставляла за свои услуги (заказчиков которых выступала «Транснефть») начальную цену, вторая эту цену завышала. В итоге контракт заключался с первой компанией, которая позже привлекала второго участника сговора в качестве субподрядчика.
В ФАС подчеркнули, что участникам сговора грозит серьезный денежный штраф. Однако представители компаний, уличенных в нарушении закона, назвали дело необъективным и надуманным.