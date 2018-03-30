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Deutsche может назначить на пост CEO экс-банкира UBS
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Deutsche может назначить на пост CEO экс-банкира UBS 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Председатель правления Deutsche Bank Пауль Ахтляйтнер рассматривает возможность назначения Юрга Зельтнера, бывшего руководителя бизнеса по управлению капиталом швейцарского банка UBS, на пост исполнительного директора банка вместо Джона Крайана, сообщило издание Spiegel.
EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Не ссылаясь на свои источники, издание Spiegel сообщило, что Ахтляйтнер уже провел переговоры с Зельтнером, который покинул UBS в декабре после более чем трех десятилетий работы в швейцарском банке, надеясь подготовить изменения к годовому собранию акционеров 24 мая. В качестве заслуг Зельтнера называется продвижение UBS в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что стало важнейшим фактором для роста бизнеса кредитора и внесло свой вклад в рост операционных доходов банка в третьем квартале за счет подразделения по управлению капиталом. Как писали «Вести. Экономика», Deutsche Bank начал поиск замены своему главному исполнительному директору Джону Крайану на фоне тревог совета директоров о будущем банка. Крупнейший банк Германии обратился к Ричарду Гнодде, высокопоставленному руководителю Goldman Sachs, с просьбой занять пост Крайана менее чем через два года его работы на этом посту. Кандидатура Гнодде, который является вице-председателем Goldman Sachs, как утверждается, была выбрана на фоне разногласий, которые появились у Крайана с председателем совета директоров Deutsche Паулем Ахляйтнером. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/99598
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