Названы регионы Украины с наибольшей задолженностью за услуги ЖКХ

По данным Государственной службы статистики Украины, за месяц задолженность украинцев по квартплате выросла на 734,9 млн гривен и к 1 марта составила 3,8 млрд гривен.

Главными должниками стали жители Киева, не платившие 665,850 млн гривен, Днепропетровской области— 665,555 млн гривен и Донецкой области — 295,252 млн гривен.

Газоснабжающие предприятия недополучили 16,4 млрд гривен. Тройку неплательщиков возглавили потребители Харьковской (2,07 млрд гривен), Днепропетровской (1,99 млрд гривен) и Киевской (2,11 млрд гривен) областей.

Долг за отопление и горячее водоснабжение вырос до 14,4 млрд гривен. Наибольшая задолженность зафиксирована в Киеве (3,14 млрд гривен), Харьковской (2,5 млрд гривен) и Днепропетровской областях (2,3 млрд гривен).

За два дня до календарной весны в украинской столице прошёл снегопад, техника работала в круглосуточном режиме. Синоптики обещают значительное потепление в ближайшие дни, при этом в западных и северных регионах весеннее тепло придёт вместе с дождями.