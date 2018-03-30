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Доходы Порошенко в 2017 году выросли на 32,5% — до 16,3 млн гривен
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Доходы Порошенко в 2017 году выросли на 32,5% — до 16,3 млн гривен 

Rambler News Service 49 минут назад
Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2017 году составили более 16,3 млн гривен ($609 тыс.), сообщает пресс-служба украинского лидера.
«336 000 ($12,6 тыс. — RNS) из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривен ($590,6 тыс. — RNS) — проценты по депозитам», — говорится в сообщении.
Пресс-служба Порошенко отмечает, что сумма средств, которые украинский лидер, держит на банковских счетах, снизилась за года на $430 тыс. Около 200 млн гривен ($7,48 млн) в 2017 году Петр Порошенко направил на благотворительность, однако сообщается, что данная сумма не отражена в декларации поскольку, осуществлялась не физической лицом, а всеукраинской организацией «Благотворительный Фонд Порошенко» и другими юрлицами, бенефициарным владельцем которых является Порошенко и которые указаны в его электронной декларации о доходах.
«Общая сумма подобных расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 включительно превысила 800 миллионов гривен ($29,9 млн)», — указывает пресс-служба.
В 2016 году президент Украины адекларировал по итогам 2016 года доход в размере 12 млн 295,6 тыс. гривен ($455 тыс. по курсу на тот момент). Таким образом, за год показатель вырос на 32,5%.
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