Итальянская Eni заморозила проект с «Роснефтью» на шельфе Черного моря

Геологоразведочная деятельность "Роснефти" на участке Вал Шатского в Черном море приостановлена на время действия санкций, пока не появится необходимое для этого технологическое оборудование, заявил РБК руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев

"Мы не будем обязывать компанию бурить скважину, не имея технических средств, которые бы надежно гарантировали безопасность такого бурения", — сказал он.

Геологоразведку на этом участке в Черном море финансировал и проводил иностранный партнер «Роснефти» — итальянская Eni (в их совместном предприятии у российской компании 66,67%, у итальянцев — 33,33%). В марте буровая Scarabeo 9, которая принадлежит Saipem ("дочка" Eni), пробурила одну скважину, а затем уплыла. Представитель Eni сообщил РБК только то, что Scarabeo 9 «успешно завершила бурение в Черном море».