США в январе увеличили добычу нефти на 0,1%

Среднесуточная добыча нефти в США в январе 2018 года выросла на 0,1% с пересмотренного показателя декабря, до 9,964 миллиона баррелей в сутки, сообщило управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны.

Декабрьский показатель добычи в США был пересмотрен в сторону увеличения — до 9,958 миллиона баррелей в сутки с 9,949 миллиона.

В годовом выражении уровень добычи «черного золота» в США увеличился на 12,9%, следует из отчета EIA.

В ноябре 2017 года добыча нефти в США составила 10,038 миллиона баррелей в сутки, приблизившись к историческому рекорду от ноября 1970 года, когда показатель составил 10,044 миллиона баррелей в день. В дальнейшем среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне истощения в традиционных нефтяных скважинах. Так, в декабре 1970 года добыча составила 9,944 миллиона баррелей в сутки, а в сентябре 2008 года упала до 3,971 миллиона баррелей в сутки.

Однако за последние 10 лет объемы производства нефти в США восстановились. Это произошло за счет развития технологий добычи, сделавших более доступной и рентабельной добычу трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Кроме того, в декабре 2015 года в Штатах был снят запрет на экспорт нефти, длившийся 40 лет. Это стало дополнительным стимулом для наращивания нефтяного производства.