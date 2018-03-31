Рустэм Хамитов: «На здравоохранение в прошлом году ушло 60 миллиардов рублей»

— Совершенствование здравоохранения — наш главный приоритет. Я постоянно, каждый день занимаюсь вопросами здравоохранения — не только совещания, обсуждения, но при этом ещё и довольно глубокая переработка литературы, в том числе специальной. В республике на здравоохранение мы направляем значительные ресурсы. В прошлом году финансирование отрасли за счёт всех источников составило 60 миллиардов рублей. В 2018 году эта цифра достигнет 68,5 миллиарда рублей. По доле расходов на здравоохранение в региональном бюджете (почти 10 процентов) Башкирия в десятке лучших субъектов России и делит первое место с Ульяновской областью в Приволжском федеральном округе, — отметил Рустэм Хамитов.

Ежегодно в республике вводятся новые объекты. Сейчас наращивается строительство ФАПов, причём блочным методом. Готовый блок, два дня, максимум неделя — сборка, и через восемь дней врач или медсестра уже могут заходить и начинать работать. Наше производство позволяет строить такие блоки.

Развивается медицинская наука, внедряются новые технологии.

— Сегодня у нас пирамида нашего здравоохранения, отношения к здоровью, к сожалению, перевёрнута. В основе всего должен быть здоровый образ жизни, потом — профилактика, далее — наша обычная медицина и вершина пирамиды — кстати, небольшая — это высокотехнологичная медицина. Пока, к сожалению, эти слои выстроены между собой неправильным образом, не получается пирамиды, — отметил глава республики.

По словам Рустэма Хамитова, медики — это передовой отряд общества.

— Если не медицина, не врачи, не работники здравоохранения, то кто будет продвигать страну вперёд? Давайте работать, — подытожил глава Башкирии.