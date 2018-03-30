Власти Сингапура начали расследование сделки Uber и Grab

Сингапурский антимонопольный регулятор начал расследование сделки Uber Technologies и Grab, сообщает Reuters . Комиссия по конкуренции Сингапура опасается, что объединение бизнеса двух агрегаторов такси может привести к повышению цен и сократить выбор для потребителей.

В воскресенье, 25 марта, стало известно, что Uber договорился о продаже части своего бизнеса на юго-востоке Азии своему конкуренту — технологической компании Grab. Сумма сделки не называется.

Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Grab работает в Сингапуре, Индонезии , на Филиппинах , в Малайзии Камбодже . Приложением компании пользуются более 86 млн человек.