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Власти Сингапура начали расследование сделки Uber и Grab
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Власти Сингапура начали расследование сделки Uber и Grab 

Ведомости 41 минуту назад
Фото: Ведомости
Сингапурский антимонопольный регулятор начал расследование сделки Uber Technologies и Grab, сообщает Reuters. Комиссия по конкуренции Сингапура опасается, что объединение бизнеса двух агрегаторов такси может привести к повышению цен и сократить выбор для потребителей.
В воскресенье, 25 марта, стало известно, что Uber договорился о продаже части своего бизнеса на юго-востоке Азии своему конкуренту — технологической компании Grab. Сумма сделки не называется.
Grab работает в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. Приложением компании пользуются более 86 млн человек.
В феврале была закрыта сделка Uber и «Яндекс. Такси» по слиянию бизнеса компаний в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В объединенной компании «Яндексу» принадлежит 59,3% акций, Uber — 36,9%. Объем инвестиций Uber составил $225 млн, «Яндекса» — $100 млн
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