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Банк России зарегистрировал платежную систему «ФедПэй»
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Банк России зарегистрировал платежную систему «ФедПэй» 

Банки.ру 52 минуты назад
В реестр операторов платежных систем, который ведет Центробанк, 30 марта внесена запись о новой платежной системе «ФедПэй». В качестве ее оператора зарегистрировано одноименное АО.
У платежной системы «ФедПэй» два расчетных центра: банк «Агора» и РНКО «Единая касса». Платежным клиринговым центром и операционным центром указано АО «ФедПэй».
Согласно данным реестра, АО «ФедПэй» находится по тому же адресу, что и банк «Агора». У компании, которая была зарегистрирована 31 августа 2016 года, есть свой сайт и страницы в соцсетях. Под брендом FedPay предлагаются «IT-сервисы и решения для платежных систем и банков». В частности, в числе основных направлений деятельности АО «ФедПэй» значится «оказание услуг юридическим лицам (банкам, провайдерам платежных услуг, финансовым компаниям) по организации и оптимизации IT-инфраструктуры, связанной с автоматизацией финансовых процессов, интеграцией с платежными системами и системами денежных переводов (финтех-услуги)».
Отметим, что ключевой собственник банка «Агора» (бывшего Русского Элитарного Банка) Юрий Отрашевский, владеющий пакетом в 89% акций кредитной организации, возглавляет совет директоров R-Style Softlab — российского разработчика и интегратора банковского программного обеспечения в составе международного холдинга Asseco Group.
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