ЦБ определился с созданием банка плохих долгов

Банк плохих долгов будет создан на базе банка «Траст» , сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Главой структуры будет назначен член правления « ФК Открытие » Юрий Адамович, бывший руководитель блока по работе с проблемными активами МДМ-банка

Как утверждают источники, ЦБ долго выбирал, на базе какой структуры создавать «плохой банк» — Рост-банка , санацией которого занимался Бинбанк , или «Траста», который санировался банком «ФК Открытие», и одно время даже склонялся к Рост-банку.

На 1 марта объем проблемной задолженности по кредитам юридическим лицам у Рост-банка составляла 39% (62,8 млрд руб.) от портфеля, у «Траста» — 26% (48,8 млрд руб.). Просрочка по кредитам физлицам у Рост-банка составила 38% (1,4 млрд руб.) от портфеля, а у «Траста» — 85% (69,6 млрд руб.).