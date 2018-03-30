ЦБ определился с созданием банка плохих долгов 

Банк плохих долгов будет создан на базе банка «Траст», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Главой структуры будет назначен член правления «ФК Открытие» Юрий Адамович, бывший руководитель блока по работе с проблемными активами МДМ-банка.
Как утверждают источники, ЦБ долго выбирал, на базе какой структуры создавать «плохой банк» — Рост-банка, санацией которого занимался Бинбанк, или «Траста», который санировался банком «ФК Открытие», и одно время даже склонялся к Рост-банку.
На 1 марта объем проблемной задолженности по кредитам юридическим лицам у Рост-банка составляла 39% (62,8 млрд руб.) от портфеля, у «Траста» — 26% (48,8 млрд руб.). Просрочка по кредитам физлицам у Рост-банка составила 38% (1,4 млрд руб.) от портфеля, а у «Траста» — 85% (69,6 млрд руб.).
В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что идея создания специального банка «плохих» долгов обсуждается, однако она назвала её сложнореализуемой. Позднее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил о том, что банк «плохих» долгов может быть создан на базе структуры одной из санируемых ЦБ РФ банковских групп.