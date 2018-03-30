Глава «Транснефти» рассказал Путину о работе компании и ее планах импортозамещения

Открывая встречу Путин поздравил Токарева с 25-летием возглавляемой им компании. «За эти годы она превратилась в крупнейшую в мире компанию подобного рода», — отметил глава государства.

Токарев поблагодарил за поздравления и отметил, что «Транснефти» «есть чем гордиться». «За 25 лет сделано очень много, сегодня компания присутствует в 64 субъектах РФ , в ней работают 115 тыс. сотрудников», — отметил он.

По словам главы компании, за прошедшее время, особенно в последние 10 лет, было проложено 19 тыс. км. линейной части, в том числе 9 тыс. км. в рамках новых проектов и 10 тыс. км. — в рамках замены и модернизации отработавших свой ресурс частей. За 10 лет построены 50 новых нефтеперекачивающих станций, а всего число таких объектов превышает 500.

"За 10 лет в рамках новых проектов мы создали порядка 13,5 тыс. рабочих мест, из которых 9 тыс. приходится на регионы Восточной Сибири, Хабаровского и Приморского краев, дальневосточные регионы", — сообщил Токарев.

В числе наиболее значимых проектов, которые реализует компания, глава «Транснефти» назвал трубопровод ВСТО, Балтийскую трубопроводную систему, отвод на Китай «Сковородино-Махэ», проект «Заполярье — Пурпе», нефтепродуктовые магистрали в рамках проектов «Север» и «Юг».

Импортозамещение

Токарев отдельно отметил работу по программе импортозамещения. «Мы начали эту работу еще до санкций, в 2008-2009 годах, решив, что надо производить продукцию, которую мы сами можем делать на базе наших заводов», — сообщил он. По словам Токарева, были определены 26 приоритетных направлений. «Сегодня мы выполнили полностью программы по 23 продуктам, и на сегодня в России производится 93% оборудования», — сказал глава компании.

По его словам, к 2020 году планируется довести долю производимого в России оборудования до 97%. «Мы эту программу выполним, результаты НИОКРов есть и они обнадеживающие», — сказал Токарев.

Глава «Транснефти» также проинформировал президента о том, что в работе компании в сфере энергоэффективности достигнуты серьезные результаты. «Мы сумели за счет новых технологий, новых методов работы и современного оборудования на 16% снизить энергопотребление, это порядка 7 млрд рублей», — сообщил он. Токарев привел данные аудиторской компании, согласно которым «удельное энергопотребление на единицу товара транспортной продукции „Транснефти“ является лучшим в мире».

Социальная сфера

Токарев также рассказал о работе компании в социальной сфере. Отвечая на вопрос Путина, Токарев уточнил, что средние зарплаты компании составляют 90 тыс. рублей. «Конечно, в зависимости от региона — в Центральной России немного меньше, в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также на Севере выше, там за 100 тыс.», — уточнил он.

РЖД. Компания предоставляет сотрудникам возможности в области добровольного медицинского страхования, а также работает на рынке негосударственных пенсионных фондов, являясь в этой сфере третьим игроком после "Газпрома"

"Также особое внимание мы уделяем поселковым школам, и за четыре предстоящих года планируем провести капитальный ремонт, оснастить современной техникой и поставить целые кабинеты по физике и математике в 240 поселковых школ", — сообщил Токарев. «Эта работа начата и она идет полным ходом», — добавил глава компании.