Путин провел встречу с главой «Транснефти»

Открывая встречу, Путин поздравил Токарева с 25-летием возглавляемой им компании. "За эти годы она превратилась в крупнейшую в мире компанию подобного рода", — отметил глава государства.

Токарев в свою очередь сообщил, что за прошедшее время, особенно в последние 10 лет, компании "есть чем гордиться". В частности, было проложено порядка 19 тысяч километров трубопроводов, построены 50 новых нефтеперекачивающих станций (а всего число таких объектов превышает 500). "За 10 лет в рамках новых проектов мы создали порядка 13,5 тысяч рабочих мест, из которых 9 тысяч приходится на регионы Восточной Сибири, Хабаровского и Приморского краев, дальневосточные регионы", — сообщил глава монополии.

Отдельно Токарев отметил работу по импортозамещению. "Сегодня мы выполнили полностью программы по 23 продуктам, и на сегодня в России производится 93% оборудования", — сказал он, напомнив, что к 2020 году планируется довести эту долю до 97%. "Мы эту программу выполним: результаты НИОКРов есть и они обнадеживающие", — сказал он.

Говоря об энергоэффективности, Токарев подчеркнул, что здесь тоже достигнуты серьезные результаты. "Мы сумели за счет новых технологий, новых методов работы и современного оборудования на 16% снизить энергопотребление, это порядка 7 миллиардов рублей", — сообщил он.

Глава "Транснефти" также рассказал о работе компании в социальной сфере. "Особое внимание мы уделяем поселковым школам, и за четыре предстоящих года планируем провести капитальный ремонт, оснастить современной техникой и поставить целые кабинеты по физике и математике в 240 поселковых школ", — отметил он.

Отвечая на вопрос Путина, Токарев уточнил, что средние зарплаты в компании составляют 90 тысяч рублей. "Конечно, в зависимости от региона — в Центральной России немного меньше, в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также на Севере — выше, там за 100 тысяч", — уточнил он.