СМИ: Банк «плохих долгов» будет создан на базе «Траста» 

Банк «плохих долгов» будет создан на базе «Траста», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Такое решение принял регулятор.
"ЦБ на днях объявит свое решение", — сказал один из собеседников издания.
В банк «Траст» будут переданы проблемные активы банков, санируемые силами ЦБ и УК фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) — ФК «Открытие», Бинбанка и, возможно, Промсвязьбанка.
Руководителем структуры будет назначен член правления «ФК Открытие» Юрий Адамович, экс-глава блока по работе с проблемными активами МДМ-банка.
При этим, лицензия Роста банка, который рассматривался как альтернативный, и даже более вероятный вариант для создания такой структуры, будет аннулирована, сообщили источники «Коммерсанта».