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СМИ: Банк «плохих долгов» будет создан на базе «Траста»
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СМИ: Банк «плохих долгов» будет создан на базе «Траста» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Банк «плохих долгов» будет создан на базе «Траста», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Такое решение принял регулятор.
"ЦБ на днях объявит свое решение", — сказал один из собеседников издания.
В банк «Траст» будут переданы проблемные активы банков, санируемые силами ЦБ и УК фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) — ФК «Открытие», Бинбанка и, возможно, Промсвязьбанка.
Руководителем структуры будет назначен член правления «ФК Открытие» Юрий Адамович, экс-глава блока по работе с проблемными активами МДМ-банка.
При этим, лицензия Роста банка, который рассматривался как альтернативный, и даже более вероятный вариант для создания такой структуры, будет аннулирована, сообщили источники «Коммерсанта».
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