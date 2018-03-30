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Доходы бюджета Ульяновской области за 2017 год составили 58,4 миллиарда
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Доходы бюджета Ульяновской области за 2017 год составили 58,4 миллиарда 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
58,4 млрд рублей составили доходы консолидированного бюджета Ульяновской области в 2017 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«По итогам прошлого года доходы бюджета Ульяновской области выросли на 9% и достигли 52,6 млрд рублей — это четвертый год подряд положительной динамики», — сказал губернатор региона Сергей Морозов в ходе расширенного заседания коллегии минфина.
По его словам, налоговые и неналоговые доходы за этот период составили 39,5 млрд рублей — на 4,3% больше уровня 2016 года. Доходная часть консолидированного бюджета Ульяновской области выросла на 4,9% по сравнению с 2016 годом.
Более 69%, или 42,3 млрд рублей из бюджета направлено на социально ориентированные отрасли. Расходы на образование составили 27,7%, на социальную политику — 27,9%, на здравоохранение — 7,6%, на культуру и искусство — 3,3%, на физическую культуру и спорт — 2,6%.
«В результате работы с федеральным центром финансовая поддержка поступила в общей сумме 11,2 млрд рублей», — подчеркнула министр финансов региона Екатерина Буцкая.
96% всех расходов в минувшем году сформированы по программному принципу. Всего было реализовано 18 госпрограмм на общую сумму 50,7 млрд рублей.
Фото:Финансы 23
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