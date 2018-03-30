Ставки по ипотеке могут снизиться до 8,5% к концу года

Ставки по ипотеке к концу года могут снизиться до 8,5%, сейчас средняя ставка по рынку составляет 10%, сказал в ходе круглого стола, организованного порталом «Вести. Недвижимость» директор департамента партнерских продаж банка ДельтаКредит Никита Зубарев.

На прошлой неделе Центробанк снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых. На решение регулятора влияли низкая инфляция, рост кредитования, а также возросшая геополитическая неопределенность.

Средняя ставка на текущий момент составляет 10%. По его мнению, сейчас самое время, когда можно с воспользоваться ипотекой как инструментом. Сейчас ипотека является главным драйвером спроса на рынке жилья.

"По нашим прогнозам, ставки будут снижаться — мы ориентируемся на диапазон в 8,5-9% средняя по рынку по итогам года, в том случае если ЦБ дальше продолжит трагитировать инфляцию и ставка ключевая составит 6,5-7% по этому году и если не сработают внешние факторы (прим. — санкции)", — сказал Никита Зубарев. Для сравнения в США сейчас ставки по ипотеке находятся на уровне 4,5%, отметил он.

Отдельно стоит отметить семейную ипотеку, которую уже сейчас можно получить под 6%, говорит Никита Зубарев. Это беспрецедентное предложение для рынка, оно доступно у каждого банка и уже пользуется спросом. По его мнению, это хороший инструмент и для покупки жилья, и для улучшения демографической ситуации в стране.

Лидером среди ипотечных заемщиков по-прежнему остается — «вторичка», говорит эксперт.

"Что касается предпочтений заемщиков, то в структуре нашего портфеля 90% выдач приходится на вторичное жилье, 10% — первичное жилье. В среднем по рынку на «вторичку» приходится 70%, на новостройки — 30% всех ипотечных кредитов", — сказал директор департамента партнерских продаж банка ДельтаКредит.

Если говорить об отказах, то они у «ДельтаКредит» минимальны. За 2017 год, отказы составили 13%, идет тренд на их уменьшение. Основная причина (50% отказов) — плохая кредитная история, вторая — недостаточный доход.

При этом, большинство заемщиков являются официально трудоутсроенными. «Если в 2014-2015 гг порядка 60% клиентов подтверждали доход по форме 2НДФЛ, а остальные — по форме банка. Сейчас на лицо тенденция того, что число заемщиков, которые подтверждают доход по форме банка, сократилось до 20%», — добавил он.