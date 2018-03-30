Волатильность на энергетических рынках исчезла

Исторически рынок природного газа был очень волатильным: опытные трейдеры и крупные хедж-фонды сильно страдали от колебаний цен. Однако в настоящее время этот рынок находится в самом спокойном состоянии за последние 22 года, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

Волатильность на энергетических рынках, наблюдавшаяся в последние пару лет, исчезла, отметили в Bank of America Merrill Lynch , имея в виду окончание турбулентности, вызванной мировым избытком предложения.

На рынке природного газа, подверженного сильным колебаниям, индекс волатильности опустился до минимума с 1996 года, заявили в банке на этой неделе. Волатильность на американских рынках нефтяных фьючерсов также достигла минимума с конца 2014 года.

Снижение волатильности, особенно в сравнении с другими классами активов, в большей степени связано с гигантским влиянием производителей сланцевой нефти в США , которые стали более гибкими в наращивании или замедлении добычи, отметили в BAML.

"Возможно, наиболее важным фактором… является возникновение технологий добычи сланцевой нефти", говорят аналитики.

Несколько лет назад производители сланцевой нефти США наполнили рынок нефтью и газом, однако увеличение мирового спроса на энергоносители и сокращения добычи нефти основными мировыми экспортерами привели к снижению избытка запасов. Спокойствие на рынках может свидетельствовать о том, что баланс предложения и спроса восстановился, предполагают аналитики.

ОПЕК и страны вне картеля, включая Россию , намекнули на возможность продления сделки о сокращении добычи до конца 2019 года. Геополитические риски для предложения также поддерживают нефтяные цены. Тем не менее нефтедобыча США постоянно достигает новых максимумов.

Это удерживало цены на нефть в этом году в диапазоне 58-66 долларов за баррель.

“Эти факторы друг друга уравновешивают”, — сказал Боб Йогер из Mizuho Securities USA Inc. «И рост и снижение (цен) ограничиваются двумя противоположными силами», — добавил он.

Следует отметить, что волатильность может быстро вернуться на рынок. Аналитики выразили обеспокоенность тем, что резкое снятие ограничений ОПЕК по добыче нефти шокирует цены, если оно не будет происходить постепенно. Кроме того, опасения относительно торговых войн в последние недели тревожат рынки. Ранее США и Китай ввели пошлины, направленные друг против друга.

По словам аналитиков BAML, наличие волатильности или ее отсутствие будет скорее зависеть от фундаментальных данных, чем от макроэкономических факторов.

Запасы нефти в США, согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США в начале 2018 года достигли самого низкого уровня почти за три года. Запасы природного газа в этом году также сильно снизились: теперь они на 20% ниже среднего 5-летнего уровня.

“Поскольку баланс между предложением и спросом в энергетическом секторе восстанавливается, мы наблюдаем нормализацию уровней запасов”, — отметили аналитики BAML. «В свою очередь, на фоне более сбалансированных запасов и увеличившейся гибкости, заключающейся в быстром наращивании или уменьшении добычи сланцевой нефти, рынок энергоносителей будет оставаться спокойным по сравнению с другими макро-классами активов», — добавили они.