Эксперт оценил обжалование «Газпромом» решения суда по спору с «Нафтогазом»

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с RT поделился мнением о ходе разбирательства между «Нафтогазом» «Газпромом» . «Сейчас пока сложно говорить о выполнении условий, разбирательство продолжается. Оба решения Стокгольмского арбитража, и по контрактам на транзит и по контрактам на поставку газа, будут обжаловаться „Газпромом“. Эти решения были приняты с очень противоречивой логикой, одно противоречит другому. И, соответственно, это можно объяснить только политическими мотивами и желанием подогнать решение под заранее известный результат. Иначе арбитры в обоих делах руководствовались бы одной логикой и тогда, возможно, претензий со стороны „Газпрома“ удалось бы избежать. Судьи приняли в пользу „Нафтогаза“ политически мотивированное и юридически необоснованное решение», — сказал он.

Гривач также объяснил, почему видит политический мотив в решении Стокгольмского арбитража по отношению к «Газпрому».

«Это попытка переложить содержание Украины на «Газпром». Там так и сказано: «В связи с тяжёлым экономическим положением Украины». При этом, закрыли глаза на очевидные факты того, что «Нафтогаз» покупал более дорогой газ, то есть деньги у него были, раз была возможность платить европейским трейдерам больше, чем нужно было платить «Газпрому», покупая газ напрямую. Там очень много подобных нюансов, которые свидетельствуют о неправовом характере решения. Поэтому будет дальнейшее разбирательство с другим составом арбитров», — подытожил он.

По словам эксперта, все эти разбирательства могут затянуться более, чем на год из-за большого количества информации.

Ранее «Газпром» подал жалобу на решение Стокгольмского арбитража в апелляционный суд округа Свеа.

Российский холдинг требует частично отменить принятое ранее решение по его спору с украинским «Нафтогазом».