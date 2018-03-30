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Самым умным и активным. В «Газпром добыча Ямбург» распределили стипендии
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Самым умным и активным. В «Газпром добыча Ямбург» распределили стипендии 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В компании «Газпром добыча Ямбург» прошло заседание комиссии по назначению именных стипендий.
На нем определили девять отличившихся студентов из Тюменского индустриального университета, Томского политехнического университета и образовательного учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой». Они будут получать именную стипендию от «Газпром добыча Ямбург», которая составляет 7,5 тыс. рублей в месяц, — сообщили ИА «Север-Пресс» в службе по связям с общественностью и СМИ компании.
В этот раз по итогам промежуточной аттестации стипендиатами стали студенты Тюменского индустриального университета Вячеслав Попов, Георгий Фишер и Максим Воронов, представители Томского политехнического университета Иван Кремлев, Мария Шатова и Иван Юрченко, а также учащиеся «Газпром техникум Новый Уренгой» Илья Алексин, Загир Киньябаев и Данияр Тугелов.
Комиссия по назначению именных стипендий собирается дважды в год — весной и осенью. Стипендиатов определяют на основании рекомендаций ученых советов профильных образовательных учреждений. Для того чтобы стать кандидатом на получение стипендии «Газпром добыча Ямбург», необходимо иметь высокие оценки, публиковаться в научных журналах, участвовать в форумах и конференциях, общественной и спортивной жизни своих учебных заведений.
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