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«Транснефть» получила в собственность все акции «КТК Компани» и «КТК Инвестментс Компани»
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«Транснефть» получила в собственность все акции «КТК Компани» и «КТК Инвестментс Компани» 

Прайм 32 минуты назад
"Транснефть" получила в собственность все акции «КТК Компани» и «КТК Инвестментс Компани», говорится в пояснениях к отчету «Транснефти» по РСБУ за 2017 год.
"В марте 2018 года «Транснефть» получила в собственность 100% акций «КТК Компани» и «КТК Инвестментс Компани». Передача указанных акций осуществлена в счет оплаты Российской Федерацией… дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций «Транснефти», — говорится в материалах.
В ноябре 2017 года внеочередное собрание акционеров «Транснефти» приняло решение об увлечении уставного капитала «Транснефти» на 125,72 тысячи рублей путем допразмещения по закрытой подписке 125,72 тысячи обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Цена размещения дополнительных акций — 278,28 тысячи рублей за одну акцию. Форма оплаты размещаемых акций была избрана в виде получения в собственность 10 тысяч обыкновенных акций «КТК Компани» и 10 тысяч обыкновенный акций «КТК Инвестментс Компани». «Транснефть» начала размещение допэмиссии в размере 125,72 тысячи обыкновенных акций 12 января 2018 года.
В феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин распорядился внести в капитал «Транснефти» акции компаний, владеющих долями в КТК. Тогда же сообщалось, что после размещения обыкновенных акций может быть осуществлен допвыпуск привилегированных акций «Транснефти» при сохранении госдоли в компании не менее 75% плюс одна акция.
Уставный капитал «Транснефти» разделен на 1,555 миллиона привилегированных и 5,569 миллиона обыкновенных акций. Контрольный пакет акций «Транснефти» (78% уставного капитала) принадлежит государству и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные акции (21,9% уставного капитала) находятся у частных владельцев.
Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана и Каспия с российским побережьем Черного моря. Крупнейшими акционерами КТК являются Российская Федерация ("Транснефть" — 24%, «КТК Компани» — 7%), Казахстан (20,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%).
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