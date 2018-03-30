«Транснефть» получила в собственность все акции «КТК Компани» и «КТК Инвестментс Компани»

"Транснефть" получила в собственность все акции «КТК Компани» и «КТК Инвестментс Компани», говорится в пояснениях к отчету «Транснефти» по РСБУ за 2017 год.

"В марте 2018 года «Транснефть» получила в собственность 100% акций «КТК Компани» и «КТК Инвестментс Компани». Передача указанных акций осуществлена в счет оплаты Российской Федерацией … дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций «Транснефти», — говорится в материалах.

В ноябре 2017 года внеочередное собрание акционеров «Транснефти» приняло решение об увлечении уставного капитала «Транснефти» на 125,72 тысячи рублей путем допразмещения по закрытой подписке 125,72 тысячи обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Цена размещения дополнительных акций — 278,28 тысячи рублей за одну акцию. Форма оплаты размещаемых акций была избрана в виде получения в собственность 10 тысяч обыкновенных акций «КТК Компани» и 10 тысяч обыкновенный акций «КТК Инвестментс Компани». «Транснефть» начала размещение допэмиссии в размере 125,72 тысячи обыкновенных акций 12 января 2018 года.

В феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин распорядился внести в капитал «Транснефти» акции компаний, владеющих долями в КТК. Тогда же сообщалось, что после размещения обыкновенных акций может быть осуществлен допвыпуск привилегированных акций «Транснефти» при сохранении госдоли в компании не менее 75% плюс одна акция.

Уставный капитал «Транснефти» разделен на 1,555 миллиона привилегированных и 5,569 миллиона обыкновенных акций. Контрольный пакет акций «Транснефти» (78% уставного капитала) принадлежит государству и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные акции (21,9% уставного капитала) находятся у частных владельцев.