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В банке «Возрождение» запустили рефинансирование необеспеченных кредитов
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В банке «Возрождение» запустили рефинансирование необеспеченных кредитов 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Банк «Возрождение» предлагает провести рефинансирование необеспеченных кредитов и кредитных карт, выданных им или другими финансовыми организациями ранее, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Рефинансирование позволяет снизить процентную ставку, размер ежемесячного платежа и, при необходимости, увеличить срок кредитования.
«Минимальная ставка по необеспеченному кредиту, который выдается с целью рефинансирования сотрудникам бюджетных предприятий, участникам зарплатных проектов, а также клиентам, имеющим положительную кредитную историю в банке, составляет от 11,4% годовых. Ставка от 11,9% — для участников корпоративных программ и от 12,4% — для остальных категорий клиентов. Срок кредитования — до 7 лет», — говорится в сообщении.
Добросовестным клиентам, которые на протяжении 12 месяцев обеспечат погашение вновь выданного кредита без просрочек, банк предложит снизить процентную ставку еще на 0,5 процентных пункта. За досрочное погашение кредита комиссии не взимаются.
«Рефинансирование — это хорошая возможность уменьшить ставку и сделать выплату по кредиту гораздо более комфортной. Программа также очень актуальна для клиентов, которые имеют несколько кредитов в разных банках. Кредитные обязательства можно объединить в одном банке «Возрождение», это и удобно, и выгодно», — говорит заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.
Рефинансируемые кредиты должны соответствовать следующим обязательным условиям: с даты выдачи кредита должно пройти более 6 месяцев, а срок до его окончания должен составлять более 3 месяцев. Важным условием является отсутствие текущей просроченной задолженности и просроченной задолженности сроком более 30 календарных дней.
При рефинансировании кредитов, действующих в банке «Возрождение», рефинансируемых вместе с кредитами других кредиторов, сумма выдаваемого кредита должна быть не меньше остатка ссудной задолженности по рефинансируемому кредиту банка «Возрождение», увеличенного на 150 тысяч рублей.
«Получить подробную информацию о рефинансировании кредитов можно в любом офисе банка «Возрождение», на сайте www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» — «Кредиты» — «Рефинансирование займов» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России)», — добавляется в сообщении.
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