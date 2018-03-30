Китай хочет привлечь технологические компании 

Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Пекин запустит пилотную программу, направленную на привлечение инновационных компаний на фондовый рынок материкового Китая, сообщает Bloomberg.
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Власти позволят некоторым компаниям, акции которых торгуются за рубежом, выпускать китайские депозитарные расписки (CDR). Некоторые стартапы смогут проводить IPO на биржах материкового Китая. Госсовет КНР установил ряд критериев, соответствие которым даст компаниям право на участие в программе. Так, у компаний должны быть собственные основные технологии и высокая степень признания на рынке в стратегических секторах, таких как интернет, большие данные, облачные вычисления, программное обеспечение и интегральные схемы, производство высокотехнологичного оборудования и биотехнологии. Для участия в пилотной программе CDR китайские компании, акции которых торгуются за рубежом, должны иметь рыночную стоимость более 200 млрд юаней ($32 млрд). К участию в программе допускаются частные компании с рыночной стоимостью не менее 20 млрд юаней и выручкой в размере не менее 3 млрд юаней за прошедший год.
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