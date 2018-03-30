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Китай хочет привлечь технологические компании
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Китай хочет привлечь технологические компании 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Пекин запустит пилотную программу, направленную на привлечение инновационных компаний на фондовый рынок материкового Китая, сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/ROMAN PILIPEY
Власти позволят некоторым компаниям, акции которых торгуются за рубежом, выпускать китайские депозитарные расписки (CDR). Некоторые стартапы смогут проводить IPO на биржах материкового Китая. Госсовет КНР установил ряд критериев, соответствие которым даст компаниям право на участие в программе. Так, у компаний должны быть собственные основные технологии и высокая степень признания на рынке в стратегических секторах, таких как интернет, большие данные, облачные вычисления, программное обеспечение и интегральные схемы, производство высокотехнологичного оборудования и биотехнологии. Для участия в пилотной программе CDR китайские компании, акции которых торгуются за рубежом, должны иметь рыночную стоимость более 200 млрд юаней ($32 млрд). К участию в программе допускаются частные компании с рыночной стоимостью не менее 20 млрд юаней и выручкой в размере не менее 3 млрд юаней за прошедший год.
Ссылки по теме
ЦБ Китая обещает дальнейшее открытие финсектора Alibaba рассмотрит вопрос о листинге в Гонконге Alibaba провела крупнейшее IPO в истории Быстрорастущие не зарегистрированные на бирже компании, которые работают в области передовых технологий и имеют преимущества в своем секторе, также могут участвовать в программе. В заявлении Госсовета не уточняется, когда стартует пилотная программа. Китайские технологические компании, такие как гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc., которая владеет крупнейшей поисковой системой в стране, разместили свои акции на зарубежных торговых площадках. Как сообщали «Вести. Экономика», Alibaba провела свое рекордное IPO на $25 млрд в Нью-Йорке в 2014 г. Ранее Гонконг отказался принять структуру управления, в рамках которой самоизбираемая группа старших менеджеров Alibaba контролирует состав совета директоров. В январе основатель Alibaba Джек Ма заявил, что компания «серьезно рассмотрит» возможность листинга в Гонконге.
Вести.Ru: последние новости
"Газпром" зарезервировал $2,6 млрд для "Нафтогаза" Трамп обвинил Amazon в неуплате налогов Профицит торгового баланса КНР составил $62,3 млрд
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