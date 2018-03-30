ФАС разрешила ВБРР купить акции Расчетно-депозитарной компании

В отчете Газпромбанка сообщалось о продаже 99,84% РДК за 2,54 млрд руб. Этот пакет СПбМТСБ приобрела 14 февраля 2018 г.

Биржевая площадка ранее сообщила, что со 2 октября 2017 г. начала сама проводить клиринг в секции нефтепродуктов вместо РДК.