ФАС разрешила ВБРР купить акции Расчетно-депозитарной компании 

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) о приобретении 49% голосующих акций АО «Расчетно-депозитарная компания» (РДК), сообщается на сайте ведомства.
РДК осуществляет клиринговые услуги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
В отчете Газпромбанка сообщалось о продаже 99,84% РДК за 2,54 млрд руб. Этот пакет СПбМТСБ приобрела 14 февраля 2018 г.
Биржевая площадка ранее сообщила, что со 2 октября 2017 г. начала сама проводить клиринг в секции нефтепродуктов вместо РДК.