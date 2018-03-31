На дороги Удмуртии из федерального бюджета выделят 2,5 млрд рублей

Из выделенных средств на развитие федеральных трасс будет направлено 916,6 млн рублей. На них планируется провести капитальный ремонт федеральной трассы M-7 (км 29 — км 34) на границе с Татарстаном , ремонт двух мостов на подъездной автодороге к Перми от трассы М-7 — через р. Мужвайка на км 16+700 и через р. Иж на км 33+822, ремонт моста через р. Постолка на км 139+364. Кроме того, будет обустроено 6 новых пешеходных переходов.

Что касается региональных и муниципальных дорог, на них объём субсидий и межбюджетных трансфертов в 2018 году запланирован в объёме 1 млрд 593,5 млн рублей. В рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2019 — 2021 годы будет рассмотрен вопрос возможности софинансирования реконструкции автомобильной дороги Ижевск Сарапул , а также участков трассы Костино — Камбарка в Сарапульском районе Удмуртской Республики.

Напомним, что Ижевская агломерация является участником приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году было отремонтировано порядка 146 км улично-дорожной сети агломерации (изначально планировалось 132 км), ликвидировано 16 мест концентрации ДТП. Объём финансирования проекта в прошлом году составил 1,25 млрд рублей, из которых 625 млн рублей — федеральные средства, столько же было направлено из консолидированного бюджета субъекта.

В 2018 году в рамках проекта планируется отремонтировать 56 участков региональных и местных дорог общей протяженностью 109 км, увеличить долю протяженности дорожной сети в нормативе до 53 процентов. Общий объём финансирования проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ижевской агломерации составляет 1,46 млрд рублей, в том числе 730 млн рублей — из федерального бюджета.