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«Транснефть» сократила капзатраты в 2017 году на 2,7% — до 328,5 млрд рублей
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«Транснефть» сократила капзатраты в 2017 году на 2,7% — до 328,5 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
«Транснефть» сократила капитальные вложения в 2017 году на 2,7% по сравнению с показателем за предшествующего года — до 328,5 млрд рублей, следует из материалов нефтетранспортной компании.
Капитальные вложения компании в 2016 году составляли 337,5 млрд рублей.
Как ранее отмечала компания, в 2017–2020 годах объем капитальных вложений в новые проекты составит 292,8 млрд рублей, в техническое перевооружение и реконструкцию — 707,4 млрд рублей.
Показатель EBITDA за отчетный период снизился 0,02% по сравнению с показателем 2016 года и составил 408,7 млрд рублей. Отношение «Чистый долг / EBITDA» сохранилось на уровне 1,7х.
Как ранее сообщало RNS, чистая прибыль «Транснефти» в 2017 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 17,6% — до 191,971 млрд рублей.
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