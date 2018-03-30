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Китай объединит судостроительные CSIC и CSSC для создания промышленного гиганта
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Китай объединит судостроительные CSIC и CSSC для создания промышленного гиганта 

Прайм 1 час назад
Китай планирует объединить две крупнейшие судостроительные компании страны — China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) и China State Shipbuilding Corp. (CSSC), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Правительство Китая работает над планом по объединению своих двух крупнейших судостроителей для создания промышленного гиганта, который затмил бы южнокорейских конкурентов", — сообщили агентству источники.
Образовавшаяся в результате слияния компания будет заниматься производством авианосцев для военно-морского флота Китая, а также контейнерных судов и судов для перевозки нефти и газа. Ее совокупная годовая выручка составит около 508 миллиардов юаней (81 миллиард долларов).
Таким образом, по данным Блумберг, выручка объединенной компании будет более чем в два раза превышать выручку южнокорейских Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. и Samsung Heavy Industries Co. — трех крупнейших судостроителей мира.
China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) и China State Shipbuilding Corp. (CSSC) были основаны в 1999 году с целью повышения конкуренции в оборонном секторе КНР. CSSC занимается судостроительной деятельностью на востоке и юге Китая, а CSIC — на севере и западе страны.
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