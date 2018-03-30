Ещё
Омелян сообщил, что на Украине будут строить 5 качественных аэропортов в год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омелян сообщил, что на Украине будут строить 5 качественных аэропортов в год 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Ивано-Франковске.
«Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, то можем каждый год строить 5 качественных аэропортов в государстве — это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев», — сказал он.
Он выразил надежду на то, что эту инициативу депутатов Верховной Рады поддерживают премьер-министр и президент.
Омелян также поздравил украинцев с вхождением компании Ryanair на рынок перевозок Украины и подчеркнул, что следующая цель, чтобы «украинских аэропортов было не 3, 5, 10, а 20, 30 и 50».
Ранее Кабмин решил выделить на ремонт дорого 300 млрд гривен, однако пока дороги от этого лучше не стали. Под Николаевом жители вышли на митинг в связи с метровыми ямами на дорогах и их абсолютной непригодностью. По мнению экспертов, ремонт дорог — это хороший способ отмывания денег.
Кроме того, в планах правительства — запуск электрички из Киева в Борисполь. Однако этим планам уже более 5 лет.
Украина.ру: последние новости
В Киеве угрожают «Газпрому» принудительным взысканием штрафов «Нафтогаз» сообщил, когда обсудит с «Газпромом» прекращение транзита топлива «Газпром» отразит в отчете $2,6 млрд долга «Нафтогазу»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов137
Вторая холодная война официально объявлена688
Россия усилила военную мощь в Сирии97
Названы заработки Пугачевой и Галкина за один концерт26
Ответ России обидел США19
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение