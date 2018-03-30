Омелян сообщил, что на Украине будут строить 5 качественных аэропортов в год

Ивано-Франковске. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян «Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, то можем каждый год строить 5 качественных аэропортов в государстве — это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев», — сказал он. Он выразил надежду на то, что эту инициативу депутатов Верховной Рады поддерживают премьер-министр и президент. Омелян также поздравил украинцев с вхождением компании Ryanair на рынок перевозок Украины и подчеркнул, что следующая цель, чтобы «украинских аэропортов было не 3, 5, 10, а 20, 30 и 50». Ранее Кабмин решил выделить на ремонт дорого 300 млрд гривен, однако пока дороги от этого лучше не стали. Под Николаевом жители вышли на митинг в связи с метровыми ямами на дорогах и их абсолютной непригодностью. По мнению экспертов, ремонт дорог — это хороший способ отмывания денег. Кроме того, в планах правительства — запуск электрички из Киева в Борисполь . Однако этим планам уже более 5 лет.