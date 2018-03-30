Общие сроки исковой давности для взыскания штрафа за непредставление СЗВ-М не применимы

Отделение Пенсионного фонда оштрафовало школу за непредставление форм СЗВ-М за апрель 2016 года.

Сумма штрафа составила 30500 рублей.

Было выставлено требование от 12.10.2016 об уплате санкций в срок до 01.11.2016.

Штраф школа так и не оплатила, поэтому ПФ обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче приказа на его взыскание.

Но фонд опоздал — сделать это было возможно в течение 6 месяцев от установленного в требовании срока уплаты, то есть до 01.05.2017 (01.11.2016 плюс 6 месяцев).

Истец же обратился в суд только 12.06.2017.

Отделение Пенсионного фонда было уверено, что срок для подачи подобных заявлений аналогичен общему сроку исковой давности, то есть 3 года, по той причине, что в Федеральный закон от 01.04.1996 о персучете № 27-ФЗ не содержит норм о сроках обращения в суд.

Оказалось, что это не так.

Описав структуру законодательства об обязательном пенсионном страховании, суды обосновали регулирование отношений, связанных с взысканием штрафов на ОПС, законодательством именно о налогах и сборах.

В законодательстве в п. 2 ст. 48 НК РФ указан именно шестимесячный срок для подачи подобных заявлений.

Верховный Суд решения своих коллег поддержал, отказав ПФР в приеме кассации.

Определение Верховного Суда РФ от 16.01.2018 N 302-КГ17-20463 по делу N А19-11084/2017

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