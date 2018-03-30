Ещё
«Транснефть» заплатила за 25% «Усть-Луга Ойл» 38,16 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

«Транснефть» заплатила за 25% «Усть-Луга Ойл» 38,16 млрд рублей 

Rambler News Service 16 минут назад
Сумма сделки по покупке «Транснефтью» 25%+1 акция компании «Усть-Луга Ойл» составила 38,16 млрд рублей, говорится в материалах «Транснефти»
«Приобретения доли 25% в уставных капиталах АО ''Усть-Луга Ойл'' и Sandmark Operations Limited на общую сумму 38,16 млрд рублей в  течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года», — отмечает нефтетранспортная компания.
«Усть-Луга Ойл» и Sandmark Operations Limited представляют собой единый бизнес по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга.
Как ранее сообщало RNS, в декабре прошлого года стало известно, что «Транснефть» [закрыла] (https://rns.online/energy/Transneft-zakrila-sdelku-po-pokupke-25-kompanii-Ust-Luga-Oil-2017-12-15/) сделку по покупке 25%+1 акция компании «Усть-Луга Ойл» через дочернюю компанию «Транснефть-Балтика». Ранее «Транснефть» не владела акциями компании.
Порт Усть-Луга является конечной точкой «Балтийской трубопроводной системы-2».
Rambler News Service: последние новости
Чубайс рассказал о политических рисках для «Роснано» Исполнительным вице-президентом «АвтоВАЗа» назначен бывший топ-менеджер Michelin ЦБ назначил нового главу департамента финансовой стабильности
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена646
Россия начала высылать западных дипломатов104
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»188
Ответ России обидел США13
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию653
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение