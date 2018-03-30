«Транснефть» заплатила за 25% «Усть-Луга Ойл» 38,16 млрд рублей

«Приобретения доли 25% в уставных капиталах АО ''Усть-Луга Ойл'' и Sandmark Operations Limited на общую сумму 38,16 млрд рублей в течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года», — отмечает нефтетранспортная компания.

«Усть-Луга Ойл» и Sandmark Operations Limited представляют собой единый бизнес по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга.

Как ранее сообщало RNS, в декабре прошлого года стало известно, что «Транснефть» [закрыла] (https://rns.online/energy/Transneft-zakrila-sdelku-po-pokupke-25-kompanii-Ust-Luga-Oil-2017-12-15/) сделку по покупке 25%+1 акция компании «Усть-Луга Ойл» через дочернюю компанию «Транснефть-Балтика». Ранее «Транснефть» не владела акциями компании.

Порт Усть-Луга является конечной точкой «Балтийской трубопроводной системы-2».