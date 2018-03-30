ГК ПИК утвердила условия выпуска биржевых облигаций на 7 млрд руб 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Девелоперская группа компаний «ПИК» утвердила условия выпуска биржевых облигаций объемом 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
К размещению по открытой подписке планируются 7 миллионов облигаций серии БО-П04 номиналом 1 тысяча рублей с погашением через 10 лет. Выпуск предусматривает возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре 2016 года.
Группа «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.