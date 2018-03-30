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В пятницу вышел из печати «Вестник Банка России» № 27 (1981)
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В пятницу вышел из печати «Вестник Банка России» № 27 (1981) 

Прайм 1 час назад
В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 4657-У от 21.12.2017 «О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У „О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях /участниках, акционерах/ юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств /капитала/ и источники происхождения средств, внесенных учредителями /участниками, акционерами/“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50434 от 20.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— указание № 4660-У от 22.12.2017 „Об объеме и порядке раскрытия информации репозитарием“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50335 от 14.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— указание № 4704-У от 24.01.2018 „О случаях неприменения ограничений на совершение управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, сделок по приобретению имущества у владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда либо по отчуждению имущества указанным лицам и выдачу поручений на совершение таких сделок“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50445 от 22.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.4-2018 „Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации“.
В „Вестнике…“ опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств деcятого имущественного взноса Республики Крым; сообщение об исключении АКБ „ХОВАНСКИЙ“ /АО/ из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией; сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.01.2018; информация о величине активов и собственных средств /капитала/ кредитных организаций по состоянию на 1.01.2018.
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