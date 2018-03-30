В пятницу вышел из печати «Вестник Банка России» № 27 (1981)

В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4657-У от 21.12.2017 «О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У „О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях /участниках, акционерах/ юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств /капитала/ и источники происхождения средств, внесенных учредителями /участниками, акционерами/“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50434 от 20.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4660-У от 22.12.2017 „Об объеме и порядке раскрытия информации репозитарием“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50335 от 14.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4704-У от 24.01.2018 „О случаях неприменения ограничений на совершение управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, сделок по приобретению имущества у владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда либо по отчуждению имущества указанным лицам и выдачу поручений на совершение таких сделок“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50445 от 22.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.4-2018 „Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации “.