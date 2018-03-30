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«Рост цен на бензин может составить от 4 до 7 рублей на литр»
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«Рост цен на бензин может составить от 4 до 7 рублей на литр» 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Я полностью поддерживаю мнения о возможном скачке цены на 5 рублей. Это вполне логичная цифра, очень похожие значения мы получили и в собственных расчетах. В настоящее время эффективность экспорта бензина, так называемый экспортный паритет, находится на рекордных уровнях и составляет примерно 51 тыс. рублей за тонну для НПЗ Центральной России. Это примерно на 6 тыс. рублей выше, чем биржевая цена бензина на этих же заводах. Поэтому нефтяным компаниям уже несколько месяцев гораздо выгоднее отгружать бензин на экспорт, чем продавать его на внутреннем рынке. Чтобы у компаний была заинтересованность поставлять бензин на внутренний рынок, внутренняя цена товара должна быть как минимум на уровне экспортного паритета.
Мы просчитали несколько сценариев, ориентируясь на разный экспортный паритет, и у нас получилось, что потенциал роста цен на 92-й и 95-й бензин на заправках составляет от 4 до 7 рублей на литр. Мне кажется, что этот рост попытаются растянуть, и он реализуется где-то к концу осени 2018 года.
Значительная разница между эффективностью экспорта бензина и его внутренней ценой держится с осени прошлого года. 24 ноября цены на бензин на бирже достигли исторических максимумов, и вслед за этим последовал рост цен на заправках. Тогда вмешались регулирующие органы и заставили нефтяные компании увеличить продажу бензина на биржевых торгах. После того, как объемы продаж выросли примерно в 2 раза, цены на бирже резко пошли вниз. Однако этот фактор регулирования не действует, начиная с марта. Сейчас на бирже продается порядка 20 тыс. т автомобильного бензина в сутки, а в декабре прошлого года продавалось 60 тыс. т. Продажи на бирже упали в три раза, ощущается дефицит автомобильного бензина. Это привело к тому, что на этой неделе биржевые цены достигли абсолютных исторических рекордов. При этом и весенние ремонты на российских НПЗ толком не начались, и спрос на автомобильный бензин еще не стал сезонно высоким.
Что касается возможных действий Федеральной антимонопольной службы, складывается впечатление, что она самоустранилась от работы с топливным рынком еще месяц назад. Нефтяные компании снизили продажи автомобильного бензина на бирже в 3 раза, но представители ФАС на это никак не реагируют и продолжают говорить об устойчивости ситуации на рынке.
Я отчасти согласен с прогнозом Центрального банка о росте цен на бензин на 5% с небольшим в этом году, но, в моем понимании, это минимальный ориентир. Проблема в том, что все факторы 2017 года — рост мировых цен, рост акциза, снижения экспортных пошлин до сих пор не перенесены в розничную цену. Если говорить о переносе налогового бремени на потребителей, то предстоит перенести сначала эффект 2017 года, затем 2018 года, и еще учесть высокие мировые цены на нефть и нефтепродукты, которые установились в последнее время. Проблема в том, что раньше рост мировых цен на нефть и нефтепродукты сопровождался укреплением рубля, однако сейчас этого не происходит. А это опять же ведет к резкому росту эффективности экспорта нефтепродуктов из России. В периоды, когда мировые цены растут, а рубль существенно не укрепляется, нефтяным компаниям становится особенно выгодно вывозить нефтепродукты за рубеж».
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