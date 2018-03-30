«Рост цен на бензин может составить от 4 до 7 рублей на литр»

«Я полностью поддерживаю мнения о возможном скачке цены на 5 рублей. Это вполне логичная цифра, очень похожие значения мы получили и в собственных расчетах. В настоящее время эффективность экспорта бензина, так называемый экспортный паритет, находится на рекордных уровнях и составляет примерно 51 тыс. рублей за тонну для НПЗ Центральной России . Это примерно на 6 тыс. рублей выше, чем биржевая цена бензина на этих же заводах. Поэтому нефтяным компаниям уже несколько месяцев гораздо выгоднее отгружать бензин на экспорт, чем продавать его на внутреннем рынке. Чтобы у компаний была заинтересованность поставлять бензин на внутренний рынок, внутренняя цена товара должна быть как минимум на уровне экспортного паритета.

Мы просчитали несколько сценариев, ориентируясь на разный экспортный паритет, и у нас получилось, что потенциал роста цен на 92-й и 95-й бензин на заправках составляет от 4 до 7 рублей на литр. Мне кажется, что этот рост попытаются растянуть, и он реализуется где-то к концу осени 2018 года.

Значительная разница между эффективностью экспорта бензина и его внутренней ценой держится с осени прошлого года. 24 ноября цены на бензин на бирже достигли исторических максимумов, и вслед за этим последовал рост цен на заправках. Тогда вмешались регулирующие органы и заставили нефтяные компании увеличить продажу бензина на биржевых торгах. После того, как объемы продаж выросли примерно в 2 раза, цены на бирже резко пошли вниз. Однако этот фактор регулирования не действует, начиная с марта. Сейчас на бирже продается порядка 20 тыс. т автомобильного бензина в сутки, а в декабре прошлого года продавалось 60 тыс. т. Продажи на бирже упали в три раза, ощущается дефицит автомобильного бензина. Это привело к тому, что на этой неделе биржевые цены достигли абсолютных исторических рекордов. При этом и весенние ремонты на российских НПЗ толком не начались, и спрос на автомобильный бензин еще не стал сезонно высоким.

Что касается возможных действий Федеральной антимонопольной службы , складывается впечатление, что она самоустранилась от работы с топливным рынком еще месяц назад. Нефтяные компании снизили продажи автомобильного бензина на бирже в 3 раза, но представители ФАС на это никак не реагируют и продолжают говорить об устойчивости ситуации на рынке.