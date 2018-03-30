Химзавод из Удмуртии заключил договор о поставке реагентов для «Роснефти»

ИЖЕВСК , 30 марта. / ТАСС /. Удмуртское научно-производственное предприятие «Эфрил» в 2018 году поставит 5 тыс. тонн реагента для нужд подразделения ПАО НК «Роснефть» — ООО «Башнефть-добыча» на общую сумму в 180 млн рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ООО «НПП „Эфрил“.

»В рамках контракта предприятие из Удмуртии до конца года поставит башкирской компании 5 тыс. тонн реагента, применяемого для добычи нефти — растворителя АСПО", — говорится в сообщении пресс-службы химического завода.

По данным «Эфрил», сумма контракта составляет 180 млн рублей, при выборе поставщика учитывали проведенный аудит, качество продукции и ее инновационную составляющую, которая позволяет повысить эффективность на 15%.

Для обеспечения контракта химзавод привлек поручительство Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртии в размере 13,4 млн рублей, что позволило получить банковский кредит на сумму более 19 млн рублей.