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Химзавод из Удмуртии заключил договор о поставке реагентов для «Роснефти»
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Химзавод из Удмуртии заключил договор о поставке реагентов для «Роснефти» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
ИЖЕВСК, 30 марта. /ТАСС/. Удмуртское научно-производственное предприятие «Эфрил» в 2018 году поставит 5 тыс. тонн реагента для нужд подразделения ПАО НК «Роснефть» — ООО «Башнефть-добыча» на общую сумму в 180 млн рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ООО «НПП „Эфрил“.
»В рамках контракта предприятие из Удмуртии до конца года поставит башкирской компании 5 тыс. тонн реагента, применяемого для добычи нефти — растворителя АСПО", — говорится в сообщении пресс-службы химического завода.
По данным «Эфрил», сумма контракта составляет 180 млн рублей, при выборе поставщика учитывали проведенный аудит, качество продукции и ее инновационную составляющую, которая позволяет повысить эффективность на 15%.
Для обеспечения контракта химзавод привлек поручительство Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртии в размере 13,4 млн рублей, что позволило получить банковский кредит на сумму более 19 млн рублей.
Химический завод ООО НПП «Эфрил», расположенный в Удмуртии, производит реагенты для нескольких отраслей промышленности: нефтяной, дорожной, сельского хозяйства, теплоэнергетики и металлургии. Сотрудничает с ПАО НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть». Объем реализуемой продукции составляет более 20 тыс. тонн в год.
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