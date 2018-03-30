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Ввоз незадекларированной валюты более чем на 1,5 млн руб. пресекли на Шереметьевской таможне
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Ввоз незадекларированной валюты более чем на 1,5 млн руб. пресекли на Шереметьевской таможне 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Незадекларированную валюту на общую сумму более чем 1,5 млн руб. выявили сотрудники Шереметьевской таможни у пассажирки, прилетевшей из Румынии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) на «зеленом коридоре» остановили 41-летнюю гражданку Республики Молдовы/Румынии, прилетевшую из Румынии, которая пыталась незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС более 36 тыс. долл», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при проведении таможенного досмотра, в ручной клади, а именно в матерчатом рюкзаке, у пассажирки обнаружили денежные средства: 302 долл., 6 тыс. руб., 11 тыс. 450 румынских лей и 26 тыс. 650 евро.
«Общая сумма наличных денежных средств, незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС, в долларовом эквиваленте составила 36 тыс. 467 долл., из них незаконно перемещенных — 26 тыс. 467 долл., что по курсу ЦБ составило 1 млн 523 тыс. 391 руб. По окончанию таможенного контроля пассажирке было возвращено под расписку 8 тыс. 70 евро — эквивалент сумме разрешенной к перемещению через таможенную территорию ЕАЭС без обязательного таможенного декларирования в письменной форме», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в действиях гражданки усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных, совершенное в крупном размере».
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