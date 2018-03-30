Ввоз незадекларированной валюты более чем на 1,5 млн руб. пресекли на Шереметьевской таможне

Незадекларированную валюту на общую сумму более чем 1,5 млн руб. выявили сотрудники Шереметьевской таможни у пассажирки, прилетевшей из Румынии . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России ) на «зеленом коридоре» остановили 41-летнюю гражданку Республики Молдовы /Румынии, прилетевшую из Румынии, которая пыталась незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС более 36 тыс. долл», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при проведении таможенного досмотра, в ручной клади, а именно в матерчатом рюкзаке, у пассажирки обнаружили денежные средства: 302 долл., 6 тыс. руб., 11 тыс. 450 румынских лей и 26 тыс. 650 евро.

«Общая сумма наличных денежных средств, незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС, в долларовом эквиваленте составила 36 тыс. 467 долл., из них незаконно перемещенных — 26 тыс. 467 долл., что по курсу ЦБ составило 1 млн 523 тыс. 391 руб. По окончанию таможенного контроля пассажирке было возвращено под расписку 8 тыс. 70 евро — эквивалент сумме разрешенной к перемещению через таможенную территорию ЕАЭС без обязательного таможенного декларирования в письменной форме», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в действиях гражданки усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных, совершенное в крупном размере».