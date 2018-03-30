«Нафтогаз» надеется на блокировку «Северного потока — 2» решением Совета ЕС

Он отметил, что Украина в настоящее время работает над сохранением транзита российского газа в Европу.

«Для этого мы должны работать с нашими международными партнерами в Европе и есть определенные успехи, сейчас ожидаем окончательное решение Совета Европы, которое возможно повлияет на то, что «Северный поток 2» не будет построен», — сказал Витренко.

«С другой стороны есть домашняя работа, то есть мы должны в Украине сделать определенные шаги для того, чтобы уменьшить риск построения этого «Северного потока 2»», — добавил он.