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«Нафтогаз» надеется на блокировку «Северного потока — 2» решением Совета ЕС
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«Нафтогаз» надеется на блокировку «Северного потока — 2» решением Совета ЕС 

Rambler News Service 1 час назад
«Нафтогаз» рассчитывает, что Совет ЕС примет решение, которое приведет к блокировке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, передает УНН.
Он отметил, что Украина в настоящее время работает над сохранением транзита российского газа в Европу.
«Для этого мы должны работать с нашими международными партнерами в Европе и есть определенные успехи, сейчас ожидаем окончательное решение Совета Европы, которое возможно повлияет на то, что «Северный поток 2» не будет построен», — сказал Витренко.
«С другой стороны есть домашняя работа, то есть мы должны в Украине сделать определенные шаги для того, чтобы уменьшить риск построения этого «Северного потока 2»», — добавил он.
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток — 2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.
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